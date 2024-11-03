Milliler Romanya'ya Hazırlanıyor

Spor

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Romanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde toplanan ay-yıldızlı ekip, yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Melek Uzunoğlu kadrodan çıkarıldı.

Milliler, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Romanya ve Slovakya ile karşılaşacak. 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Romanya'yı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek Türkiye, 10 Kasım Pazar günü Slovakya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.