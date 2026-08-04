Milliler Turnuvaya Galibiyetle Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen, TBF Üç Takımlı Turnuva, Türkiye- Almanya 16 Yaş Altı Milli Takımlarının Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Halley Salonu'nda karşı karşıya geldiği müsabakayla başladı. 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçından galip ayrıldı.

Turnuvanın birinci maçında 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, Almanya'yı 67-48 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğini 21-16, ilk yarıyı 35-26 ve üçüncü çeyreği de 52-28'lik skorla Millilerimiz önde tamamladı.

Karşılaşmayı TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, A Kadın Milli Takım Başantrenörü Andrea Mazzon, Milli takım oyuncuları ile teknik ekip takip etti.

TBF Üç Takımlı Turnuva maç programı ve alınan sonuç şu şekilde:

4 Ağustos Salı

Türkiye 67-48 Almanya

5 Ağustos Çarşamba

16.00 Almanya - Belçika

6 Ağustos Perşembe

16.00 Türkiye - Belçika