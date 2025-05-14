Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan\'dan haber var

Yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının tedavisi için her yol denenen Mert Hakan Yandaş, sonuç alınamayınca bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcunun son durumu belli oldu.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti. Geçtiğimiz gün Hürriyet'e konuşan kulüp kaynaklarının, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun tedavisinde son durum belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Mert Hakan Yandaş'tan sevindiren haber geldi. Yaklaşık 1 ay tedavi gören futbolcunun tam olarak iyileştiği belirtildi.