Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var - Son Dakika
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Spor

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

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Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığından dolayı bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcudan iyi haber geldi. Yandaş, tamamen iyileşti.

14.05.2025 08:43
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Yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının tedavisi için her yol denenen Mert Hakan Yandaş, sonuç alınamayınca bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcunun son durumu belli oldu.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti. Geçtiğimiz gün Hürriyet'e konuşan kulüp kaynaklarının, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun tedavisinde son durum belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Mert Hakan Yandaş'tan sevindiren haber geldi. Yaklaşık 1 ay tedavi gören futbolcunun tam olarak iyileştiği belirtildi.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan\'dan haber var

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • İsa Uysal:
    Çok geçmiş olsun. Bir GS taraftarıyım ancak imsanların kinlerini sağlık üzerinden dile getirmesini onaylamıyorum. 50 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Şunu satın bizde kurtulalım sizde. 40 15 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Sevindiren haber, acaba kimi sevindirdi? 32 10 Yanıtla
  • rs202020:
    Milyonlarca insanın Ahını aldı kolay değil tabi ama yine de Allah şifasıni versin.... 22 8 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Sezon bitiyo ya ..... 13 0 Yanıtla
  • SELO:
    HANGİ TAKIM TARAFTARI OLURSANIZ OLUN HASTALIKLA İLGİLİ YORUM YAPARKEN 5 SANİYE SONRASINI BİLEMEDİĞİMİZ BİR DÜNYADA DAHA KÖTÜSÜNÜ GETİRMEYELİM BAŞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN 11 1 Yanıtla
  • Kadir Bulut:
    Enjeksiyonu neden kapmış birde onu paylaşın herkez öğrensin ?? 8 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    mert GSaray seninle takımda kal la 2 2 Yanıtla
  • abdulrezzak boğazlıkazak:
    kuduz aşısı olmuştur ondan böyle bu köpke 1 1 Yanıtla
  • abdulrezzak boğazlıkazak:
    benim bildiğim kuduz hastalığı pek milyonda bir değil ama neyse aşısı var .. :) 1 1 Yanıtla
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