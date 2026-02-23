Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğü bildirildi. Gelişmenin ardından ülkede şiddet olayları tırmandı.
Yerel kaynaklara göre kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde de güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandığı aktarıldı.
Ülkenin farklı noktalarından yükselen dumanlar ve silahlı çatışma görüntüleri kamuoyuna yansırken, olaylarda çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan can kaybına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.
Yaşanan gelişmeler, 4 ay sonra 2026 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Meksika'da güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Futbol kamuoyu ve organizasyon yetkililerinin süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.
