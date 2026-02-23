Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
23.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Haber Videosu

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesinin ardından ülkede şiddet olayları arttı. Kartel üyelerinin birçok kentte araçları ateşe verdiği ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi. Bu durum, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi olacak Meksika'da güvenlik endişelerini artırdı.

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğü bildirildi. Gelişmenin ardından ülkede şiddet olayları tırmandı.

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ, HAVALİMANINA SALDIRI

Yerel kaynaklara göre kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde de güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Ülkenin farklı noktalarından yükselen dumanlar ve silahlı çatışma görüntüleri kamuoyuna yansırken, olaylarda çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan can kaybına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.

DÜNYA KUPASI ENDİŞESİ

Yaşanan gelişmeler, 4 ay sonra 2026 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Meksika'da güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Futbol kamuoyu ve organizasyon yetkililerinin süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:07
DEM Parti’de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:26:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.