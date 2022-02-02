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Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor - Son Dakika

Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor

02.02.2022 16:29

- Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Salonunu, yürüyüş yolları, spor eğitim merkezleri, havuzları ile dört dörtlük spor kompleksine dönüştürüyor.

- Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Salonunu, yürüyüş yolları, spor eğitim merkezleri, havuzları ile dört dörtlük spor kompleksine dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi'nin Mimar Sinan Spor Tesisi'nde yaptığı renovasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesisin ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürüleceğini söyledi. Yürütülen projenin yüzde 70 oranında tamamlandığını kaydeden Başkan Yılmaz, "Mimar Sinan Spor Tesisimizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için cimnastik, taekwondo, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları ile Mimar Sinan Spor Kompleksi Yıldırım'a değer katacak. Gençlerimiz için yaptığımız bu tesisi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında hizmete açacağız" dedi.

Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor
Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor
Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor

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Yıldırım Belediyesi, Spor Tesisi, Mimar Sinan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mimar Sinan Spor Salonu spor kompleksine dönüşüyor - Son Dakika Spor


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