Mimovic Fenerbahçe'de Takım Arkadaşlarıyla Buluştu

Spor

Fenerbahçe'nin Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer ettiği Ongjen Mimovic, takım arkadaşlarıyla buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırp oyuncu, Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla sohbet etti.

Teknik heyet, idari personel ve tesis çalışanlarıyla tanışan Mimovic, tesisteki ilk gününde çeşitli testlerden geçti.