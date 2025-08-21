Mini Minikler Hentbol Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Mini Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Sivas'ın ev sahipliğinde başladı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 20 ilden 13 kız, 14 erkek takım ve 500 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonanın açılışında, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Dinçer, Sivas Gençlik ve Spor Destek Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Arslandoğan ve Hentbol İl Temsilcisi Turgut Demirkan müsabakaları takip ederek takımlara başarılar dilediler.

Şampiyona 23 Ağustos cumartesi günü sona erecek. - SİVAS