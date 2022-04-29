Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi

29.04.2022 17:29
Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mini Voleybol Bahar Turnuvası çok sayıda sporcunun katılımı ile Şehit Turgut Solak Spor salonunda tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mini Voleybol Bahar Turnuvası çok sayıda sporcunun katılımı ile Şehit Turgut Solak Spor salonunda tamamlandı.

Mini Voleybol Bahar Turnuvası Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda sona erdi. Başarılı sporculara ve takımlara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları verildi. Şehit Turgut Solak Spor Salonunda 3 gün süren Mini Voleybol Bahar Turnuvası'nda amaç voleybol branşına ilginin artırılması, çocuklarımızın sağlıklı ve hareketli bir yaşamla eğlenmesi, mutlu olması, yeni arkadaşlıklar edinmesi ve güzel bir ortamda spor yapmalarını sağlamak. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada aileler de izleyici olarak çocuklarına destek oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akif Şencan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Uğur Baysal turnuvada çocukları yalnız bırakmayarak maçları izlediler ve turnuva sonunda çocuklara kupa madalya ve katılım belgelerini verdiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu başarılı sporcuları ve takımları tebrik ederek "Bizler, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmasını ve bu alanlarda kendilerini yetiştirmelerini çok önemsiyoruz. Spor, her şeyden önce dostluk, kardeşlik demektir. Önemli olan bu müsabakalarda yarışmaktır. Sizler, bu medeni cesareti göstererek en güzel şekilde yarıştınız ve bu ödülleri almaya hak kazandınız. Bizlere heyecan dolu müsabakalar yaşatan başta sporcularımız olmak üzere, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi
Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi
Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi
Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi

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Büyükşehir Belediyesi, voleybol, gençlik, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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