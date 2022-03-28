Minik cimnastikçilerden büyük başarı - Son Dakika
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Minik cimnastikçilerden büyük başarı

28.03.2022 16:18
Minik cimnastikçilerden büyük başarı

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda 4.'sü düzenlenen Ulusal Cimnastik Turnuvasında 5 kategorinin tamamında hem Bireysel sıralamada turnuvanın en iyi Sporcusu hem de takım sıralamasında turnuvanın en iyi takımı olarak tüm birincilikleri kazanan Kaptan Cimnastik Akademisi Gençlik ve...

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda 4.'sü düzenlenen Ulusal Cimnastik Turnuvasında 5 kategorinin tamamında hem Bireysel sıralamada turnuvanın en iyi Sporcusu hem de takım sıralamasında turnuvanın en iyi takımı olarak tüm birincilikleri kazanan Kaptan Cimnastik Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü, her geçen gün başarılarını daha yukarılara taşıyor.

2014-2015 doğumlu sporcuların yer aldığı yaş grubu ile Kulüp tarihinde ilk defa katıldıkları Artistik Cimnastik 2. Lig 1. Etap müsabakalarında, Türkiye ve KKTC'den müsabakalara katılan birbirinden değerli ve başarılı 17 Kulüp arasında sıralamada elde ettikleri üçüncülük ile Türkiye Cimnastik gündemine iddialı bir giriş yaptılar.

Teknik becerileri yanında; saygı, takım birlikteliği, ahlak ve samimiyetleri ile hakem ve jüri heyetinin de takdirlerini toplayan minik sporcular İstanbul'da gerçekleştirilecek 2. Etap müsabakaları için daha çok çalışacaklarını ifade ettiler. Kulüp Antrenörü Yetkin Kaptan: " ilk defa dahil olduğumuz böyle bir yarışmada, bu atmosferi sporcularımız, aileleri ve diğer meslektaşlarım ile birlikte yaşamak bizleri çok mutlu etti. Kendimizi ve çalışmalarımızı en doğru şekilde görme şansı bulduğumuz bu turnuvanın bize kattıklarıyla yolumuza devam edeceğimiz için mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." sözünün ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayıp doğru yolda olduğumuzu görmek bizleri ayrıca sevindirdi. Sporcular Yarışma öncesi Anıtkabir ziyaretinde bulunarak özlem giderdiler. - BALIKESİR

Minik cimnastikçilerden büyük başarı

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Balıkesir, Cimnastik, gençlik, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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