Minik güreşçilerden büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Minik güreşçilerden büyük başarı

09.03.2022 13:54
Minik güreşçilerden büyük başarı

Orhanelili minik güreşçiler madalyadan madalyaya koşuyor.

Orhanelili minik güreşçiler madalyadan madalyaya koşuyor.

Orhaneli, spor faaliyetlerinde adını duyurmaya devam ediyor. Gürsu kapalı spor salonunda yapılan 11 yaş serbest stilde, Orhaneli Güreş Takımı toplamda 7 madalya alarak Bursa'da takım halinde Bursa 3.'sü oldu. Güreş hocası Adnan Akgün önderliğinde Bursa'da yapılan 12-13 yaş gurubu Grekomen Güreş İl Şampiyonasında ise Orhaneli Güreş Takımı 8 madalya alarak Bursa şampiyonu oldu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Minik güreşçilerimizi bu üstün başarılarından Orhaneli'mize kazandırmış oldukları madalyalardan dolayı kutluyorum. Orhaneli Belediyesi ve Orhaneli Spor Kulübü olarak her zaman yanlarında olup desteklerimizi esirgemeyeceğiz" dedi. - BURSA

Minik güreşçilerden büyük başarı
Minik güreşçilerden büyük başarı

YORUMLAR
500
Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu 'Emeğin kadını erkeği olmaz' 'Emeğin kadını erkeği olmaz'

Orhaneli, Bursa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik güreşçilerden büyük başarı - Son Dakika


Son Dakika
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:08 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamaya çalışıyor!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Minik güreşçilerden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement