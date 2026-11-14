Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat’ta başladı - Son Dakika
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Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat’ta başladı

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Minik kadınlar ve erkekler kuşak güreşi Yozgat’ta başladı
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Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat’ta başladı.

Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minik Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası, Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen Minikler Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda 480 sporcu Yozgat'ta ağırlanacak. Bugün başlayan müsabakalar yarın sona erecek.

İlk gün düzenlenen müsabakalarda kazanan sporculara madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından takdim edildi.

Vali Özkan ödül sonrası yaptığı açıklamada kalp krizi dolayısıyla şehit düşen Yozgatlı Kağan Öcal'a ve bütün şehitlerimize rahmet diledi. Vali Özkan, Yozgat'ın spor şehri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Kaynak: İHA
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