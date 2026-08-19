Minik Taraftar Göktuğ\'a Destek

ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması çıkarttırılan minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesiyle, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı karşılaşmada bir araya geldi.

Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanı Savaş Balçık, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması çıkarttırılan Çorumlu minik taraftar Göktuğ Alımcı ve ailesiyle Fenerbahçe - Lyon maçında bir araya geldi. Chobani Stadyumu'nda minik taraftar ve ailesiyle Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasını takip etti. Ankara'da yaşanan olayın ardından Göktuğ'un ailesini arayan Balçık, minik taraftarın eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını üstlenmişti.