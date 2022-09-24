Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya - Son Dakika
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Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya

24.09.2022 20:36
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı.

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününü, minik judokalar 14 madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:

Kadınlar

24 kilo: Belinay Özkaynak (altın), Azra Bakın (gümüş)

28 kilo: Ahsen Yıldırım (altın), Yağmur Kırdar (gümüş)

32 kilo: Sema Nur Yüksel (altın), Ravzanur Doğrul (bronz)

36 kilo: Yağmur İpek Akçay (altın), Berra Çakal (gümüş)

40 kilo: Betül Yılmaz (altın)

Erkekler

26 kilo: Amed Altın (gümüş)

30 kilo: Kerem Gür (bronz)

34 kilo: Samet Buluk (gümüş)

38 kilo: Mirsad Özüer (bronz)

42 kilo: Yiğit Erdal Günuğur (gümüş).

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya - Son Dakika
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