Minikler Güreş Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
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Minikler Güreş Şampiyonası Devam Ediyor

22.07.2026 18:59
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Bakan Bak, şampiyona sonunda gençlerden şampiyonlar çıkacağına inandığını belirtti.

TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası, Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyonanın beşinci gününde maçları takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İnşallah bu gençlerin içinden de Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim ata sporumuz. Türkiye'nin ata sporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz" dedi.

TGF tarafından, 81 ilden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası, Ankara Arena Spor Salonu'nda devam ediyor. Şampiyona'nın beşinci gününe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile TGF Başkanı Taha Akgül organizasyona katılım gösterdi. Miniklerin final müsabakalarını takip eden Bakan Bak, daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

'TÜRKİYE'NİN ATA SPORUNDA ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİNE İNANIYORUZ'

Güreş Federasyonu'nun yaptığı çalışmaları tebrik ederek konuşmasına başlayan Bakan Bak, "Türk güreşinde alt yapıya yapılan yatırımlar bizleri çok mutlu ediyor. Antrenörlere verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Tabii Türk güreşine ve sporuna büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu salonlar, bu tesisler, onun talimatlarıyla ve vizyonuyla ortaya çıkan tesisler. Yeni şampiyonlar buralardan çıkacak. Müsabakaları izlerken, onlarla ifade ettiğimiz sayılar şimdi binleri geçmiş ve Türk güreşi önemli başarılar elde etmiş. Tabii federasyon başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Burada şampiyon sporcular var. İnşallah, bu gençlerin içinden de Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Çünkü güreş bizim ata sporumuz ve güreşe destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ata sporunda çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. İnşallah pek çok sporcunun başarılarını alkışlayacağız. Ben, Türk güreşinin bu başarılı altyapı çalışmasını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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