Minikler Hentbol Şampiyonası Aydın'da Başladı - Son Dakika
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Minikler Hentbol Şampiyonası Aydın'da Başladı

30.06.2026 09:35
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Aydın'da yapılan Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın açılışı gerçekleşti.

Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın'da başladı. 28 Haziran-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonanın açılış töreni, Söke İlçe Spor Salonu'nda düzenlendi. Açılış programına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen minik sporcuların mücadele edeceği organizasyonda, kız ve erkek takımları şampiyonluk için sahaya çıkacak. Bir hafta boyunca devam edecek şampiyonada müsabakalar Söke, Kuşadası ve Germencik'teki spor salonlarında oynanacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, organizasyona katılan tüm takımlara başarı dilekleri iletilirken, şampiyonanın centilmence ve fair-play ruhu içerisinde geçmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Minikler Hentbol Şampiyonası Aydın'da Başladı - Son Dakika

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