Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda tamamlandı - Son Dakika
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Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda tamamlandı

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası\'nda tamamlandı
05.07.2026 09:21  Güncelleme: 09:23
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Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, final maçları ve ödül töreniyle tamamlandı. Erkeklerde Beşiktaş, kızlarda Kepez Belediyespor şampiyon oldu.

Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Kuşadası'nda oynanan final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

29 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerimizin ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Kuşadası'nda oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen takımların mücadele ettiği şampiyona boyunca minik sporcular, sahada büyük bir heyecan ve fair-play ruhu ortaya koydu. Organizasyon, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Şampiyona sonunda erkekler kategorisinde Beşiktaş Spor Kulübü birinci, Manisa Salihli Belediyesi ikinci, Bursa Nilüfer Belediyesi üçüncü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Kepez Belediyespor birincilik elde ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Batman 1955 Spor Kulübü üçüncü, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası'nda tamamlandı - Son Dakika
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