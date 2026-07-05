Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Kuşadası\'nda tamamlandı

Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerinin ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Kuşadası'nda oynanan final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

29 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuşadası, Söke ve Germencik ilçelerimizin ev sahipliğinde düzenlenen Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Kuşadası'nda oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen takımların mücadele ettiği şampiyona boyunca minik sporcular, sahada büyük bir heyecan ve fair-play ruhu ortaya koydu. Organizasyon, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Şampiyona sonunda erkekler kategorisinde Beşiktaş Spor Kulübü birinci, Manisa Salihli Belediyesi ikinci, Bursa Nilüfer Belediyesi üçüncü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise Kepez Belediyespor birincilik elde ederken, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Batman 1955 Spor Kulübü üçüncü, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı. - AYDIN