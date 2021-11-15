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Miodrag Radulovic: Sizi uğraştıracağız - Son Dakika

Miodrag Radulovic: Sizi uğraştıracağız

15.11.2021 16:33
Miodrag Radulovic: Sizi uğraştıracağız

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, "Türkiye ile büyük bir maça çıkacağız, Avrupa'nın en iyi takımlarından futbolcuları var" dedi.

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, "Türkiye ile büyük bir maça çıkacağız, Avrupa'nın en iyi takımlarından futbolcuları var" dedi.2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın A Milli Takım ile karşılaşacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, açıklamalarda bulundu. Miodrag Radulovic, "Burada kendinizi, kendi memleketiniz gibi görün. Fakat sizi uğraştıracağız, bu maçı unutmamanız için Türkiye'yi yenmek istiyoruz. Karadağ Milli Takımı olarak Hollanda'ya karşı puan alarak Türkiye'ye yardımcı olduk. Şaka bir tarafa Türkiye ile büyük bir maça çıkacağız. Avrupa'nın en iyi takımlarından futbolcuları var. Türkiye'yi saygı duyarak takip ediyorum. Yeni antrenör geldi, sistem değişti. Yarın akşamki maçtan bütün seyirciler çok memnun kalacaktır. Yeni bir Türkiye Milli Takımı oldu. Eskiden Türkiye bireysel ayaklarla sonuca gidiyordu. Şimdi kollektif bir takım oldu. Hücumcu bir takım oldu. Fakat karşısında da bizim gibi genç ve istekli bir takım olacaktır. Seyirciler yarın akşama çok güzel bir maç izleyecek" diye konuştu. "JOVETIC VE MARUSIC'İN OLMAMASI BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HANDİKAP"

Miodrag Radulovic, takımdaki eksikler ile igili olarak ise "Maalesef Jovetic ve Marusic olmayacak. Bizim için çok büyük bir handikap. Fakat büyük bir motivasyon olacak. Büyük bir seyirci desteğiyle zannediyorum ki bu maçtan galip geleceğiz" şeklinde konuştu.

- Podgoritsa

Hollanda, Karadağ, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Miodrag Radulovic: Sizi uğraştıracağız - Son Dakika Spor


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