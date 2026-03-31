Miraç ve Azra, Floor Curling'de Başarıya Ulaştı

31.03.2026 14:09
Ankara'da 'Başarı Her Yerde Projesi' ile floor curling öğrenen öğrenciler 4.'lük madalyası kazandı.

ANKARA'da spora erişim zorluğu yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Miraç Güldü (12) ve Azra Yağ (12), 'Başarı Her Yerde Projesi' kapsamında floor curling öğrendi. Proje kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan Güldü ve Yağ, 4'üncü olarak madalya kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından hayata geçirilen 'Başarı Her Yerde Projesi', öğrenci ve öğretmenlerin eğitim, spor, sanat, kültürel ve akademik alanlarda desteklenmesini hedefliyor. Proje kapsamında Keçiören Abdulhakim Arvasi Ortaokulu'na öğrencilerin sosyal etkileşimini artırmak ve sportif faaliyetlere erişimini desteklemek amacıyla floor curling ekipmanı temin edildi. Spora ilgi duyan 6'ncı sınıf öğrencileri Miraç Güldü ve Azra Yağ, beden eğitimi öğretmenleri Gürol Pakel'in yönlendirmesiyle floor curling öğrenmeye başladı. Yeteneklerini geliştiren öğrenciler, proje kapsamında düzenlenen okullar arası floor curling turnuvasında 4'üncü oldu.

'GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

Miraç Güldü, küçüklüğünden beri spora ilgi duyduğunu ama spor yapabileceği yerlere erişimi olmadığını söyleyerek, "Spor yapabileceğim yerlere erişebilmek için çok çaba sarf ettim. Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte derece aldığımız için çok mutluyum. Çevremizde spor yapabileceğimiz çok yer olmadığı için spor yapamıyordum. Çalışmalarımız sonucunda arkadaşlarımla ve hocamızla beraber güzel bir başarı elde ettik" dedi.

Azra Yağ da spora okul sayesinde eriştiğini belirtti. Azra Yağ, "Ben spora 8 yaşımda koşuyla başladım. Ama spor yapabileceğimiz yerlere çok fazla erişimimiz olmadı. Hocalarımız sayesinde spora erişimimiz oldu ve okulumun düzenlediği imkanlarla floor curlinge katıldım. Buraya kadar geldik, çok eğlendik. Hocama da bizi buraya kadar getirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'DERSLERİNDEKİ BAŞARI ORANI YÜKSELDİ'

Keçiören Abdulhakim Arvasi Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Gürol Pakel, "TED 'Başarı Her Yerde' projesi kapsamında bize bir floor curling seti sağladı. Bu setle çocuklarımıza kurs açarak müsabakalara katılma şansı elde ettik. Bölgemizde spor yapılacak çok fazla alan olmaması sebebiyle curling sahası temin ederek çocukları curling alanında geliştirme ve yetiştirme fırsatı bulduk. Bu şekilde ortaokullar arası, yıldız takım düzeyinde, küçük takım düzeyinde okul turnuvalarına katıldık. Sosyoekonomik yönden zayıf bir bölgeden gelmemiz ve çocukların çok nüfuslu ailelerde yetişmelerinden dolayı fırsat eşitliği yaratma adına biz burada çocukların spor yapması sağlayarak, sosyalleşmesini sağlıyoruz. Çocuklar için spor ve beden eğitiminin en büyük etkisi de akademik başarılarının artmasında sporu bir araç olarak kullanmak. Biz bunu sene sonuna geldiğimizde gördük ki 7-8 aylık bir süreçte çocukların derslerindeki başarı oranı da yükseldi. Çocuklarımıza çevresiyle sosyalleşebilmesini ve kendilerini çok daha iyi ifade edebilmelerini, bu fırsatı sağlayarak biz yaratmış olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

