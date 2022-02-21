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Miray, Mersin'i yine gururlandırdı - Son Dakika

Miray, Mersin'i yine gururlandırdı

21.02.2022 11:38
Miray, Mersin'i yine gururlandırdı

Mersinli Paralimpik Milli Sporcu Miray Ulaş, 'Duatlon İzmir Yarışları'nda Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi.

Mersinli Paralimpik Milli Sporcu Miray Ulaş, 'Duatlon İzmir Yarışları'nda Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesinin de desteklediği sporcular arasında yer alan Milli Sporcu Miray'ı tebrik etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 'Duatlon İzmir' ismiyle düzenlenen, 'Duatlon Türkiye Şampiyonası' sona erdi. İnciraltı Kent Ormanında 465 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada sporcular, bisiklet ve koşu etaplarında ter döktü. Türkiye'nin ilk engelli triatleti Mersinli Paralimpik Milli Sporcu Miray Ulaş da katıldığı Duatlon İzmir'de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu. Birçok başarısı bulunan Ulaş, geçen yıl İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda da 3'üncü olmuş ve bronz madalya ile ülkeye dönmüştü.

Başkan Gültak'tan Miray'a tebrik

Akdeniz Belediyesinin desteklediği sporcular arasında yer alan, yüzme ve yelkende birçok başarısı bulunan Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü sporcusu Miray Ulaş'ın, İtalya'da düzenlenen yelken yarışında dünya 3.'sü olarak Türkiye'yi gururlandırdığını söyleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Miray kızımız, son olarak İzmir'de Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 'Duatlon İzmir' adıyla düzenlenen, 'Duatlon Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olarak Mersin'e dönmüş, göğsümüzü bir kez daha kabartmıştır. Miray'ı ve onu yarışlara hazırlayan antrenörleri yürekten tebrik ediyorum. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da Miray kızımızdan inşallah şampiyonluk bekliyoruz. Miray kızımızı sonuna kadar destekliyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN

Miray, Mersin'i yine gururlandırdı

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Milli Sporcu, Türkiye, Mersin, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miray, Mersin'i yine gururlandırdı - Son Dakika Spor


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