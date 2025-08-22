Mirel Radoi: Hala Favori Değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mirel Radoi: Hala Favori Değiliz

22.08.2025 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Craiova'nın teknik direktörü Radoi, Başakşehir'i yendik ama rövanşın daha zor olacağını belirtti.

Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk maçı 2-1 kazanmalarına rağmen hala turun favorisi olmadıklarını söyleyerek, haftaya oynanacak maçın daha zor olacağını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Rumen ekibi Universitatea Craiova, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi, açıklamalarda bulundu. Beklediklerini gibi zor bir maç olduğunu söyleyen Radoi, "Normal karşılıyorum iyi bir rakibe karşı oynadık. Çok kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. Çok iyi bir dinamizmi var. Biz de çok iyi hazırlandık bu maç için. Onların planlarını bozduk. Topu onlara bıraktık. Onlar daha çok topa sahip oldular. Kaliteli futbolcuları olduğu için bunu normal karşılıyorum. Bizim 2 numaralı stratejimiz buydu. Defansta problemleri olduğunu biliyorduk. Biz de bunu iyi değerlendirdik ve sonucu aldık. Bana göre hak edilmiş bir galibiyet. Başakşehir topa sahip olmasına rağmen çok fazla pozisyona girmedi. Topu sadece bizim boş bıraktığımız bölgelere götürebildiler. Ortaları kolay karşıladık. Önümüzdeki hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Bu takımın kaybedecek bir şeyi kalmadı. Bu tip takımlar kaliteli futbolcularla çok tehlikeli olabilirler. Son deplasmanda Viking'e karşı kazandılar" diye konuştu.

"Hala turun favorisi değiliz"

İlk maçı 2-1 kazanmaları ve rövanşı evlerinde oynamalarına rağmen hala turun favorisi olmadıklarını söyleyen Radoi, "Rövanşta avantaj görmüyorum. Biz çok iyi oynadık. Önümüzdeki hafta tam tersi olabilir. Bu futbol hiç belli olmuyor. Onun için biz hala favori değiliz. Ben böyle bir şeye inanırsam büyük bir hataya düşerim. Biz de ikinci maçı evimizde oynayacağız. Bize karşı sadece defans yapmayacaklar. Herkes atağa çıkacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Mirel Radoi: Hala Favori Değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 01:56:45. #7.13#
SON DAKİKA: Mirel Radoi: Hala Favori Değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.