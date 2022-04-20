Mirkan Aydın: Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz - Son Dakika
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Mirkan Aydın: Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz

20.04.2022 13:52
Mirkan Aydın: Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz

Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, sezon değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 4'üncü sırada tamamlayan Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, sezon değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, iyi bir sezon geçirdiklerini söylerken, "Bu sezon takımımız hem Euro Cup'ta, hem de Süper Lig'de mücadele etti. Euro Cup'ta son 16'ya kaldık ve Olympiacos'a talihsiz bir şekilde elendik. Süper Lig, normal sezonda ise ilk iki iddiamızı son maça kadar sürdürmemize rağmen 4'üncü sırada tamamladık. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Uzun bir lig maratonunu üst sıralarda tamamladılar. Ligin, tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz. Nesibe Aydın'ın eğitim kurumu olması, basketbolcularımızın da en başta disiplin, sportmenlik ve mücadele özellikleri ile öne çıkmasını sağlıyor. Play-off etabında, Galatasaray ile eşleştik. Geçtiğimiz sezon, Galatasaray ile yarı finalde karşılaşmış ve 5 maçlık zorlu bir serinin sonunda, finali kaçırmıştık. Normal sezonda, Galatasaray'a rakip sahada kaybettik ancak kendi sahamızda kazandık. İki takım açısından da zor bir eşleşme olduğu kanaatindeyim" dedi.

Gelecek sezon hedefleri için de Aydın, "Öncelikle Süper Lig'de final oynama iddiamızı önümüzdeki sezon da sürdürmek istiyoruz. Avrupa kupalarında ise yarı finallerde takımımızı görmek istiyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı buna göre yapacağız. Ancak şu anda tüm konsantrasyonumuzu Play-Off sürecine odakladık. İlk olarak bu sezonu en iyi yerde tamamlayıp, ardından yeni sezon için çalışmaları hızlandıracağız" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Mirkan Aydın: Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz
Mirkan Aydın: Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz
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Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti Nesibe Aydın, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 Antalya 07 Basketbol: 67

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mirkan Aydın: Ligin tempolu ve güzel basketbol oynayan takımlarından biriyiz - Son Dakika


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