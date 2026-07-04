Mısır, Avustralya'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika
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Mısır, Avustralya'yı Penaltılarla Geçti

04.07.2026 00:11
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Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı penaltılarda 4-2 yenerek son 16'ya yükseldi.

Stat: Dallas

Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)

Avustralya: Beach (Dk. 119 Ryan), Bos (Dk. 46 Trewin), Circati, Souttar, Herrington, Aziz Behiç, O'Neill (Dk. 91 Okon-Engstler), Irvine, Volpato (Dk. 74 Hrustic), Metcalfe (Dk. 91 Mabil), Irankunda (Dk. 74 Toure)

Mısır: Shobeir, Hany, Ramy, Ibrahim, Hafez (Dk. 80 Trezeguet), Fathi (Dk. 67 Abdelmaguid), Attia (Dk. 120+1 Saber), Ashour, Salah, Zico (Dk. 67 Hassan), Marmoush (Dk. 106 Abdelkarim)

Goller: Dk. 13 Ashour (Mısır), Dk. 55 Hany (Kendi kalesine) (Avustralya)

Sarı kart: Dk. 105 Hassan, Dk. 120 Ibrahim (Mısır)

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Mısır, Avustralya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Dallas Stadı'nda oynanan maçta ilk tehlike, Mısır kalesinde yaşandı. Orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına hareketlenen Volpato, 2 rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

13. dakikada Mısır golü buldu. Avustralya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top son olarak ceza sahası dışında sağ çaprazdaki Hafez'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında kale sahası önündeki Ashour, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarının kalanında iki ekip de rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandı.

İlk 45 dakika, Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Mısır hızlı başladı. 46'ncı dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Marmoush, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Avustralya beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O'Neill, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Mısır gole çok yaklaştı. Salah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Ramy kafayı vurdu, kaleci Beach son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

Karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin uzatma bölümlerinde Mısır daha etkili görünse de Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Bu bölümde 2 devrede de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, mücadelenin 119. dakikasında penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Mathew Ryan'ı oyuna dahil etti.

Penaltılarda Mısır kullandığı 4 atışı da gole çevirirken, Avustralya 2 penaltıdan yararlanamadı.

Mısır, son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Atlanta'da oynanacak.

Penaltılar

Mısır'ın penaltılardaki gollerini Saber, Ramy, Salah ve Abdelmaguid kaydetti. Mısır'da penaltı kaçıran oyuncu olmadı.

Avustralya'da ise Irvine ve Mabil penaltıları gole çevirirken, Souttar ve Herrington atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mısır, Avustralya'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika

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