Mısır, Benin\'i zor da olsa uzatmalarda yendi

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır ile Benin karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada gülen taraf uzatmalarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Mısır oldu.

UZATMALARDA GÜLEN MISIR

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile skora denge getirdi. Uzatma bölümüne iyi başlayan Mısır, 97. dakikada Yasser Ibrahim, 120+4. dakikada Muhammed Salah ile skoru 3-1'e getirdi.

SON 8'E ADINI YAZDIRDI

Bu sonucun ardından Muhammed Salahlı Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Benin ise turnuvaya veda etti.