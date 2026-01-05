Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi - Son Dakika
Spor

Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi

Mısır, Benin\'i zor da olsa uzatmalarda yendi
05.01.2026 21:54
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Benin'i uzatmalar sonucunda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Benin, turnuvaya veda eden taraf oldu.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır ile Benin karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada gülen taraf uzatmalarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Mısır oldu.

UZATMALARDA GÜLEN MISIR

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile skora denge getirdi. Uzatma bölümüne iyi başlayan Mısır, 97. dakikada Yasser Ibrahim, 120+4. dakikada Muhammed Salah ile skoru 3-1'e getirdi.

SON 8'E ADINI YAZDIRDI

Bu sonucun ardından Muhammed Salahlı Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Benin ise turnuvaya veda etti.

Son Dakika Spor Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi - Son Dakika

