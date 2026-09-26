Mısır Milli Takımı, Güney Sudan maçında Salah'ı sentetik zemin yüzünden dinlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır Milli Takımı, Güney Sudan maçında Salah'ı sentetik zemin yüzünden dinlendirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Milli Takımı, 29 Eylül'de Güney Sudan ile oynanacak maçta Muhammed Salah'ı sentetik zemin nedeniyle dinlendirecek. Kararın, Salah'ı yoğun maç trafiğinde sakatlık riskinden ve sentetik zeminin olası risklerinden korumak için alındığı belirtildi.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan ve teknik heyet, 29 Eylül'de Güney Sudan ile oynanacak karşılaşmada Muhammed Salah'ı dinlendirme kararı aldı. Salah'ın forma giymeme kararında, maçın sentetik çim zeminde oynanacak olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Mısır Milli Takımı teknik heyeti ile Muhammed Salah arasında Angola maçı öncesinde yapılan görüşmede, Salah'ın Güney Sudan müsabakasında forma giymemesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Teknik heyetin, karşılaşmanın sentetik çim zeminde oynanacak olması nedeniyle yıldız futbolcuyu riske etmek istemediği ifade edildi.

Teknik ekibin söz konusu kararı, Muhammed Salah'ın yoğun maç trafiği içerisinde sakatlık yaşama ihtimalini azaltmak ve sentetik zeminin oluşturabileceği olası risklerden korunmasını sağlamak amacıyla aldığı kaydedildi.

Trabzonspor forması giyen Salah'ın, Sudan karşılaşmasında dinlendirilmesinin ardından sonraki mücadelelerde yeniden görev alması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Muhammed SalahGüney SudanFutbolEylülMısırDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:33:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Mısır Milli Takımı, Güney Sudan maçında Salah'ı sentetik zemin yüzünden dinlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei