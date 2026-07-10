Mısır Milli Takımı'na Coşkulu Karşılama - Son Dakika
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Mısır Milli Takımı'na Coşkulu Karşılama

10.07.2026 22:46
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Mısır, Dünya Kupası başarılarının ardından takımı Filistin bayrağı ile karşıladı. Hüsam Hasan destek verdi.

Mısır Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından ülkeye dönüşü için düzenlenen coşkulu karşılamaya Mısır bayrağının yanında Filistin bayrağı da damga vurdu.

Mısır Milli Takımı kafilesi, Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından ülkeye dönerken, yüzlerce taraftar Alameyn Havalimanı'nda takımı karşılamak için toplandı.

Milli takım kafilesini taşıyan üstü açık otobüsün üzerine çıkan Teknik Direktör Hüsam Hasan, Filistin bayrağını dalgalandırırken, taraftarlar da futbolcuları ve teknik heyeti büyük coşkuyla karşıladı.

Mısır basını ve sosyal medya kullanıcıları, Teknik Direktör Hasan ile taraftarların Filistin bayrağı taşıdığı görüntüleri geniş şekilde paylaşırken, çok sayıda kullanıcı bu hareketi Filistin halkına verilen desteğin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Görüntüler, İsrail medyasında ise tepkiyle karşılandı.

Mısır'ın resmi yayın kuruluşlarından Kahire Haber Kanalı da milli takım kafilesinin karşılanmasına ilişkin görüntülere yer verdi. Kanal, Hüsam Hasan'ın Filistin bayrağını taşıdığı kareyi, taraftarların Dünya Kupası başarısını kutladığı karşılamanın "ikonik görüntüsü" olarak nitelendirdi.

Hüsam Hasan, geçen hafta da Mısır Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesini Mısır halkının yanı sıra Filistin halkına ithaf etmişti.

beIN Sports'a konuşan Hasan, "Bu galibiyeti, Mısır halkının yanı sıra bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Filistin halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hasan ayrıca, Mısır Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükselmesinin ardından sahada Filistin bayrağı açmış, bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken İsrail basınında da eleştirilere konu olmuştu.

Mısır Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasını tarihinde ilk kez geçerek G Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda Avustralya'yı penaltılarla eleyen Mısır, son 16 turunda son şampiyon Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mısır Milli Takımı'na Coşkulu Karşılama - Son Dakika

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