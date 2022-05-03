Misli.com Sultanlar Ligi 3-4'üncülük etabı - Son Dakika
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Misli.com Sultanlar Ligi 3-4'üncülük etabı

03.05.2022 17:06
Misli.com Sultanlar Ligi 3-4'üncülük etabı

Salon: EczacıbaşıHakemler: Yavuz Akdemir, Esat DanziliEczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyaz Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)Türk Hava Yolları: Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini (Ceren Önal,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Yavuz Akdemir, Esat Danzili

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyaz Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)

Türk Hava Yolları: Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini (Ceren Önal, Janset Erkul, Ada Germen, Kingdon, İrem Çor, Polen Ünver)

Setler: 25-22, 25-19, 25-17

Süre: 83 dakika (31, 27, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3-4'üncülük etabı 2. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Bu galibiyetle seriyi 2-0'a getiren Eczacıbaşı Dynavit, ligi üçüncü sırada tamamladı ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya Türk Hava Yolları iyi başladı. Eczacıbaşı Dynavit, 11. sayıda Saliha ile eşitliği yakalarken, Boskovic'in sayılarıyla öne geçti ve seti 25-22 kazandı.

İkinci set 18. sayıya kadar karşılıklı ataklarla sürdü. Son bölümde daha etkili olan turuncu-beyazlılar, seti 25-19 önde kapattı.

Final setinde konuk ekip etkili olsa da 12-8'den geri gelen Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın blok sayısıyla skoru dengeledi. Bloklarda etkili olan ev sahivi takım, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.

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Türk Hava Yolları, Hande Baladın, Gözde Yılmaz, Aslı Kalaç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Sultanlar Ligi 3-4'üncülük etabı - Son Dakika


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