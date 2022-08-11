Sultanlar Ligi'nde yeni sezonunun fikstürü çekildi - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde yeni sezonunun fikstürü çekildi

11.08.2022 17:23
Sultanlar Ligi'nde yeni sezonunun fikstürü çekildi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. TVF'nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekiminde açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" diye konuştu. Öte yandan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Misli.com Sultanlar Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu; Türk Hava YollarıAydın Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe Opet – EczacıbaşıKuzeyboru – Galatasarayİlbank – Nilüfer Belediyesi Çukurova Bld. Adana DemirsporPTT Sigorta Shop – Sarıyer Belediye Bolu Belediyesi – VakıfBankMisli.com Sultanlar Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 30 Ekim - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 7 Ocak - 1 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.

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Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara Merkez, Ahmet Göksu, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi'nde yeni sezonunun fikstürü çekildi - Son Dakika

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