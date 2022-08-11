Türkiye Voleybol Federasyonu 'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. TVF'nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekiminde açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ , tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" diye konuştu. Öte yandan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi'nde yeni sezonunun fikstürü çekildi - Son Dakika

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