Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 ev sahibi takım önde kapatmasına rağmen soyunma odasına HDI Sigorta Antalya Güneşi 43-42 üstün gitti.

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