Üye Girişi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

04.02.2022 21:49
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 80-77 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 80-77 yendi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 47-42'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mamak Belediyespor, sahadan 80-77 galip ayrıldı.

Mamak Belediyespor, 18. maçında 12. galibiyetini elde ederken, Konya ekibi 6. yenilgisini yaşadı.

YORUMLAR
500

Mamak Belediyesi, Konyaspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:44 Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor
21:22 Eşi başka adama kaçan koca canlı yayında kendini tutamayıp küfretti, Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı
21:15 Tüm dünyada gündem olacak! Sevgilisi, yıldız futbolcuyla birliktelik yaşadığı videoyu paylaşacak
20:48 Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
20:46 Büyükçekmece'de yapılan kazıdan yeni ayrıntılar geldi! Cesedi bulunan Murat Kartal kelepçeli gömülmüş
20:41 Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 21:58:04. #1.13#
SON DAKİKA: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement