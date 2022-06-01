Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

01.06.2022 19:49
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Samsunspor, deplasmanda Mamak Belediyespor'u 89-72 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Samsunspor, deplasmanda Mamak Belediyespor'u 89-72 yendi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 23-17 üstün geçen konuk takım, devre arasına da 44-33 üstün girdi. Üçüncü periyodu 67-54 önde kapatan Samsun temsilcisi, müsabakadan da 89-72 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Samsunspor, 1-0 geri düştüğü seride 2-1 öne geçti.

Serinin Samsun'da oynanan ilk maçını Mamak Belediyespor 90-78, ikinci maçını ise Samsunspor 89-87 kazanmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride dördüncü maç 3 Haziran Cuma günü aynı salonda oynanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika


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