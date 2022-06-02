Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

02.06.2022 18:25
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Sigortam.net, konuk ettiği Beysu Konyaspor Basketbol'u 75-68 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Sigortam.net, konuk ettiği Beysu Konyaspor Basketbol'u 75-68 yendi.

Cebeci İBB Spor Salonu'nda yapılan maçta konuk takım ilk çeyreği 27-11, ikinci periyodu da 39-32 üstün geçti. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 58-50 önde bitirdiği maçı 75-68 kazandı.

Bu sonuçla Sigortam.net 2-0 geride olduğu yarı final serisinde durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride dördüncü maç 4 Haziran Cumartesi günü aynı salonda oynanacak.

YORUMLAR
500
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaynak: AA

Konyaspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement