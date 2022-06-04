Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarı final serisinin diğer eşleşmesinde Mamak Belediyespor ile Samsunspor arasında 2-2 eşitlik bulunuyor. Seride beşinci ve son maç, 6 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

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