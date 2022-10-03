Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

03.10.2022 20:10

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi ekibi Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi ekibi Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Başantrenör Emrah Benli yönetimindeki Ankara ekibi, Cumhuriyet Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Kulüp Başkanı Kerem Madenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Gölbaşı Belediyesi sponsorluğuyla sahaya çıkacaklarını ve ilk lig maçını 9 Ekim Pazar günü Ankaragücü Mamak Belediyesi ile yapacaklarını belirtti.

Sezona iyi hazırlandıklarını ifade eden Madenli, altyapıdan yetişen oyuncularla ligi üst sıralarda tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başantrenör Benli ise oyuncularından memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta Erkekler Federasyon Kupası'nda güzel bir şampiyonluk yaşadık. Bu da bize çok büyük bir moral oldu. Bu hafta yeni sezon başlıyor. İlk maç için hazırlıklarımız devam edecektir. Geçen sezonu 8. sırada bitirip play-off'da çeyrek final oynadık. Bu sene de o başarıyı yakalayıp biraz daha yukarıya çıkmak istiyoruz. Bizim burada birinci hedefimiz büyün oyunculara değer katmak ve organizasyonu da değerli kılmaktır. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de antrenmanı ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

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Kaynak: AA

TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Belediyesi, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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