MKE Ankaragücü 114 Yaşında - Son Dakika
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MKE Ankaragücü 114 Yaşında

MKE Ankaragücü 114 Yaşında

MKE Ankaragücü, 31 Ağustos 1910'da kuruldu. Kulübün yönetim kurulu, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda, Ankaragücü'nün köklü tarihine vurgu yapılarak, sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inançlarının tam olduğu belirtildi. Ayrıca, taraftarların desteği ve kulübe olan bağlılığın büyük bir güç olduğu ifade edildi.

31.08.2024 13:47
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İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından 31 Ağustos 1910'da kurulan MKE Ankaragücü 114 yaşına girdi.

Başkent ekibi, kuruluş yıl dönümüne ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız günün ertesinde köklü tarihimizin bir yıl dönümünü daha büyük gurur ve heyecanla karşılıyoruz. MKE Ankaragücü, yalnızca bir futbol kulübü değil bu şehrin ruhunu yansıtan, taraftarının sevgisiyle büyüyen ve zorluklara karşı dimdik duran bir camiadır, İmalat-ı Harbiye'dir. 1910 yılında başlayan bu onurlu yürüyüş, bugün taraftarlarımızın ortak tutkusu olarak sürmektedir. Bu sezon mücadeleyi bırakmayan bir takım izletmek, daha güçlü, daha kararlı ve hedeflerine odaklanmış bir Ankaragücü'nü sahada göstermek için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği ve inancı sayesinde Ankaragücü'nün sezonu şampiyon tamamlayacağına inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

"Takımımıza desteğiniz ve her koşulda yanımızda olmanız bu kulübün en büyük gücüdür." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sezon sonunda yeniden Süper Lig'e yükselmek ve Ankaragücü bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu yolda hep birlikte yürüyecek, başarılarımızı da gururla kutlayacağız. Çünkü biz Ankaragüçlüyüz, çünkü biz birlikte güçlüyüz! Büyük Ankaragücü ailemize, kulübümüze bağlılığınız ve sevginiz için teşekkür ederiz. Birlikte nice başarılar elde edeceğimiz güzel günlerde buluşmak dileğiyle."

Kaynak: AA

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