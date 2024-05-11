MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor karşısında ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, yarın alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de son 3 maça girilirken MKE Ankaragücü, düşme hattının 4 puan önünde 39 puanla 14. sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ise 34 puanla düşme hattının içinde 18. sırada bulunuyor.

Ligde son 3 maçında 2 puan alabilen, hafta içi de Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a elenen MKE Ankaragücü, deplasmanda rakibini yenerek son 2 haftaya rahat bir nefes alarak girmek istiyor.

MKE Ankaragücü, Hatayspor'u yenmesi ve Gaziantep FK ile Pendikspor'un bu hafta puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci ile sakatlıklar bulunan Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.