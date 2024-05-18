MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü: Ankaragücü'nü ligde tutacağız - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü: Ankaragücü'nü ligde tutacağız

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü: Ankaragücü\'nü ligde tutacağız

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, golsüz berabere kaldıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nü ligde tutacaklarını söyledi. Aytekin, takımın son haftada Trabzonspor'u yenerek taraftara borcunu ödeyeceğini belirtti.

18.05.2024 22:22
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MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ankaragücü'nü mutlaka ligde tutacaklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, golsüz berabere kaldıkları Pendikspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankaragücü taraftarının bugün beraberliği hak etmediğini belirterek, "Hala bir şeyler bitmiş değil ve hala inisiyatif bizde. Son hafta biz kazandığımızla ligde kalıyoruz acilen hem psikolojik anlamda kendimizi hazırlayıp Trabzonspor'u yenip bu taraftara mutlak ve mutlak borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bu takımın ligde bırakmamız gerekiyor. Zor bir maç olacak bugün ligi burada bitirmemiz gerekiyordu ama olmadı. Bu sene her şey zor oluyor. Bu zorlukların içinde çok farklı hikayeler var. Maddi manevi çok zorluklar çekiyoruz. Düşme hattındaki takımlara şöyle bir baktığımızda bu bir bahane değil, belki de bu röportajın da konusu olmamalı. Ama şunu söylemem lazım çok uzun süredir maddi manevi çok yalnız bir Ankaragücü var. Tamamen yönetim kurulunun fedakarlıklarıyla bugüne kadar geldi. Bu bizim görevimiz ve biz bu göreve gelirken bunları da düşünerek geldik" diye konuştu.

"Trabzon'da yeneceğiz bu taraftara borcumuzu ödeyeceğiz"

Ankaragücü'nü mutlaka ligde tutacaklarını ifade eden Basın Sözcüsü Aytekin, "Taraftara kendimizi affettirmemiz lazım. Ankaragücü taraftarı bunu hak ediyor. Hala biz kazandığımız ligde kalabiliyoruz. Görüyorsunuz her takım her takımı yenebiliyor. Son haftalarda bunu çok gördük maalesef ki biz kazanamıyoruz ama hala 3 puanla bu ligde kalıyoruz. Taraftarın bugün üzüntüsünün farkındayız. Bu hafta onlar için çok üzücü geçecek, bizim için çok daha fazla üzücü geçecek emin olabilirler. Biz Trabzon'u Trabzon'da yeneceğiz bu taraftara borcumuzu ödeyeceğiz. Kimse merak etmesin. O gün ne gerekiyorsa o takım her şeyin ortaya koyacak aslında bugün de bir motivasyonla çıkmıştık ama olmadı. Söylüyorum ya bu sene ligde bugün 16. beraberliğimiz oldu. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum çünkü bahane gibi anlaşılıyor. Geçen hafta verilmeyen penaltıyı, verilmeyen kırmızı kartlar. Ligi orada bitirebilirdik zor olacak bu sezonun böyle zor olacağı belliydi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü: Ankaragücü'nü ligde tutacağız - Son Dakika

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