MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabay Projelerini Anlattı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabay Projelerini Anlattı

MKE Ankaragücü Kulübünün başkan adayı Murat Ağcabay, seçimli olağan genel kurulda projelerini açıkladı. Ağcabay, kulübün Süper Lig'e çıkması ve doğru finansal yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayarak, ekonomik futbolcular getirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, mevcut yönetimin teknik direktörle sözleşme imzalamasını eleştirdi ve futbolun sportif direktör tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi. Ağcabay, seçimde tek listeyle gireceklerini ve bütçelerinin 15 milyon avro olduğunu ifade etti. Eski başkan Faruk Koca ile görüşmek durumunda kaldıklarını ve kulübün doğru yönetilmediğini dile getirdi. Ağcabay'ın listesinde yer alan Ali İhsan Mutlu ise 8 yıl içinde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

14.06.2024 17:01
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MKE Ankaragücü Kulübünün ilk olarak 22 Haziran Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Murat Ağcabay, projelerini anlattı.

JW Marriott Hotel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Murat Ağcabay, genel kurulun camiaya hayırlı olmasını diledi.

"Gönül isterdi ki kulübümüz Süper Lig'de olsun ve biz de Süper Lig'de yer alan bir kulübün başkan adayı olalım." diyen Ağcabay, "Mevcut başkan İsmail Mert Fırat benim çok iyi dostumdur. Faruk Koca da sevdiğimiz abimizdir. İsmail Bey ve Sayın Koca da bizler gibi mutsuzdur. Ancak kimse kusura bakmasın, dünyanın hiçbir yerinde 4,5 yılda 3 kez küme düşen yönetim kabul edilmez. Ankaragücü 114 yıllık tarihe sahiptir ve 6 kez küme düşmüştür. Bu küme düşmelerin 3'ü son 4,5 yılda oldu. Bu bedeller ödenmek zorunda. Yönetim kurulumuzla, arkadaşlarımızla taraftarın çağrısına kayıtsız kalamadık ve adaylığımızı açıkladık. Ankaragücü'nün kaybedeceği bir dakika bile yok. Bu onurlu göreve talibiz." ifadelerini kullandı.

Camianın doğruları duymak ve sözünü tutan insanlar görmek istediğini kaydeden Ağcabay, "Camia, transferlerde soru işaretleri, menajer ilişkileri görmek istemiyor. Sayın Fırat geçen gün bu seneki tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söylemiş. Problem de burada başlıyor. Bizim 1 yıllık değil, 2, 4 ve 8 yıllık planlarımız var. MKE Ankaragücü'nün işi bilen insanlara ve doğru bir finansal yapıya ihtiyacı var. Daha güçlü bir Ankaragücü için şimdi tam zamanı. Bu yüzden adayız." diye konuştu.

Mevcut yönetimin seçimden önce teknik direktör Kemal Özdeş'le sözleşme imzalamasını da eleştiren Ağcabay, "Yine mevcut yönetimimiz bir ilke imza attı. Başkan açıklanmadan hoca belli oldu. Etik olarak uygun görmedik. Seçim tarihi çok geç. Bu kongrenin olacağı belliydi. En azından mayıs ayının başında süreci başlatıp, haziran başında bu seçimi yapabilirdik. Yeni hocayla (Kemal Özdeş) alakalı bir şey diyemeyiz. Bizim şu andaki düşündüğümüz yapı bu değil. Bizim yönetimimizde futbolu tamamen sportif direktörümüz yönetecek. Onun kararları bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha ekonomik futbolcular getirmek istiyoruz"

Mevcut takım kadrosuna değinen Murat Ağcabay, "3-4 oyuncunun yıllık maliyeti 1 milyon avronun üzerinde. O oyuncularla oturtup konuşacağız. Tekrar anlaşmaya çalışacağız ya da takım dengesini bozmamak adına onlarla yolları ayıracağız. Anlaşamazsak daha ekonomik futbolcular getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tek listeyle seçime girme konusunda İsmail Mert Fırat'la bir görüşme içerisinde olup olmadıklarının sorulması üzerine Ağcabay, "Faruk Koca'ya, '21 yöneticinin 11'ini siz verin, 10'unu biz verelim. Ortak bir şeyler yapalım.' dedik. Kendisi herhangi bir cevap vermedi. Olumsuz olduğunu anladık. Biz futbolu yönetmek istedik. Biz bu konuda varız. İsteriz de. Ankaragücü için yapılacaksa varız. Gerçek Ankaragüçlülerin bize oy vereceğini düşünüyoruz. Şu anda da uzak ara öndeyiz. Bütçemiz de 15 milyon avro." cevabını verdi.

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca'nın hukuki olarak bir sorumluluğu olmadığını ancak kendisiyle görüşmek durumunda kaldıklarını belirten Ağcabay, şunları kaydetti:

"Borç hakkında bize sözlü olarak rakam verildi ama yazılı bir şey almadık. Faruk Bey'in sözüne güveniyoruz. Bize söylediği rakam 10 milyon avro. Biz kendimiz şu an finansal olarak hazırız. Hukuksal olarak Faruk Bey'in başkanlığı düştü. Kulüple herhangi bir bağı olmaması lazım. İsmail Bey'le görüşmemiz lazım ama Faruk ağabey futbolu çok seviyor. Bu yüzden de bırakamadı. Oradan icazet almadan bize cevap gelmiyor. Parayı bulma açısından iyiler ama kullanma açısından çok kötüler. Faruk Bey kulübe 3 milyar lira getirdiğini söylüyor. Bu rakam, 5,5 yılda kur oynamalarıyla yaklaşık 215 milyon dolar eder. Bugünkü kurla 115 milyon dolar eder. Yönetim para bulabiliyor ama futbol aklı olarak kulüp doğru yönetilmiyor. Bizim 10'a yakın, 4'ü dünya çapında sponsorumuz var. İkisini seçimden önce açıklayacağız. Para doğru kullanılmadığı için sponsorların da çekinceleri var."

Ağcabay, daha önceki seçimlerde yaşanan süreçlerin hatırlatılması üzerine, her şekilde seçim salonuna gireceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ağcabay'ın listesindeki isimlerde Ali İhsan Mutlu da kısa, orta ve uzun vadeli planlarıyla ilgili sunum yaptı. Mutlu, 8 yıl içerisinde şampiyonluk elde edecek bir takım oluşturma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabay Projelerini Anlattı - Son Dakika

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