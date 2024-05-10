MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ın çirkin tezahüratının PFDK'ya sevk edilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ın çirkin tezahüratının PFDK'ya sevk edilmemesine tepki gösterdi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş\'ın çirkin tezahüratının PFDK\'ya sevk edilmemesine tepki gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmemesine büyük tepki gösterdi. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonunun hukuksuz ve taraflı yönetim anlayışını eleştirerek, Beşiktaş'ın küfürlerle dolu tezahüratının zavallı bir 'helalleşme' çabası olduğunu belirtti. Ayrıca, TFF Başkanının Mehmet Büyükekşi'nin de küfürlerle görev yapmak zorunda olan kişilere karşı sorumluluğunu hatırlattı. Kulüp, TFF'nin çifte standart uyguladığını ve bu durumun seçimli genel kurulda hesaplaşılacağını ifade etti.

10.05.2024 10:48
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MKE Ankaragücü Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynadıkları rövanş maçında siyah-beyazlı kulübün çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmemesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten, "Sizce hangi TFF?" başlığıyla "Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonunun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadeleriyle paylaşılan mesajda, Beşiktaş'ın PFDK'ya "saha olayları" nedeniyle 52. maddeden sevk edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir 'helalleşme' çabası olarak yorumluyoruz. Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız."

Yapılan küfürlü tezahüratların kamuoyunda gündem olduğunu ve basın toplantılarında hem Belözoğlu'na hem de Atakan'a bu konunun gazeteciler tarafından sorulduğu vurgulanarak, "Yaklaşık 40 bin taraftarın dakikalarca gerçekleştirdiği küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir? Kaldı ki bu federasyonun kurulu, 09 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararlarında Alanyaspor karşılaşmasında hemen her stadyumda gerçekleşebilecek tezahüratlarla ilgili kulübümüze 350 bin lira para cezası ve 7 blok için bir sonraki karşılaşmada müsabakaya giriş cezası uygulamıştır." denildi.

TFF'nin yapılacak seçimli genel kurulu işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmanın temsilcileri Kerem Baykalmış, Turgay Aytepe ve Nazif Çıldır'ı işitme engelleri olmasına rağmen maçta görevlendirdiniz. Stadyumlarda artık çirkin ve kötü tezahürat için sevk yapılmayacak. Uygulamaya bu karşılaşma ile başladınız. Temsilcilerin raporlarında çirkin ve kötü tezahürat yer almasına rağmen, sevk etmeye cesaret edemediniz. Yönetim anlayışınızda kanun ve kural tanımıyorsunuz. Elbet gerçekleşecek TFF Seçimli Mali Kurulu'nda günahlarınızın hesabını futbol kulüplerine vereceksiniz."

Kaynak: AA

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