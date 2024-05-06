MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Isınmanın ardından dört takımlı dar alan oyunuyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasındaki karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
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