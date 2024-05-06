MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazır

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman sonrasında takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ forma giyemeyecek.

06.05.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından dört takımlı dar alan oyunuyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasındaki karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası, Ankaragücü, Beşiktaş, Türkiye, MKE, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:22 Eyüpsultan’da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu Eyüpsultan'da Zabıta Ekipleri Para Dilencisine El Koydu
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:54:52. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement