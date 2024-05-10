MKE Ankaragücü, Beşiktaş Taraftarlarının Çirkin Tezahüratının Cezasız Kalmasını Eleştiriyor

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MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakası sonrası yapılan PFDK sevklerine ilişkin, "Kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir helalleşme çabası olarak yorumluyoruz" denildi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş müsabakası sonrası PFDK sevklerine ilişkin açıklama yayımladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve takım kaptanı Atakan Çankaya'ya tribünlerde edilen çirkin ve kötü tezahüratın cezasız kaldığı vurgulanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz. 'Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 7 Mayıs tarihinde oynanan Beşiktaş - MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.' Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir helalleşme çabası olarak yorumluyoruz. Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp, stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız. Bu karşılaşmada edilen küfürler Türkiye gündemine girmiş olup, ajans muhabirleri maç sonu basın toplantısında teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na, resmi yayıncı kuruluş spikeri de futbolcumuz Atakan Çankaya'ya bu konuda soru sorma gereği duymuştur. Peki yaklaşık 40 bin taraftarın dakikalarca gerçekleştirdiği küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir? Kaldı ki bu federasyonun kurulu, 9 Mayıs günü açıklanan kararlarında Alanyaspor karşılaşmasında hemen her stadyumda gerçekleşebilecek tezahüratlarla ilgili kulübümüze 350 bin TL para cezası ve 7 blok için bir sonraki karşılaşmada müsabakaya giriş cezası uygulamıştır. Haklarında yapılan her eleştiriye en hızlı şekilde resmi hesaplarından cevap veren federasyon ve kurullarından, futbolumuzdaki güven erozyonunun daha da büyümemesi adına ivedi olarak bir cevap bekliyoruz. Bu sorunun 3 cevabı var; Sizce hangisi TFF? Karşılaşmanın temsilcileri Kerem Baykalmış, Turgay Aytepe ve Nazif Çıldır'ı işitme engelleri olmasına rağmen maçta görevlendirdiniz. Stadyumlarda artık çirkin ve kötü tezahürat için sevk yapılmayacak. Uygulamaya bu karşılaşma ile başladınız. Temsilcilerin raporlarında çirkin ve kötü tezahürat yer almasına rağmen, sevk etmeye cesaret edemediniz. Yönetim anlayışınızda kanun ve kural tanımıyorsunuz. Elbet gerçekleşecek TFF Seçimli Mali Kurulu'nda günahlarınızın hesabını futbol kulüplerine vereceksiniz." - ANKARA