MKE Ankaragücü, "çevre dostu" forma giyip, farkındalık oluşturacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, "çevre dostu" forma giyip, farkındalık oluşturacak

21.07.2022 11:08
MKE Ankaragücü, "çevre dostu" forma giyip, farkındalık oluşturacak

MKE Ankaragücü Kulübü, bu sezon geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen forma giyerek, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

MKE Ankaragücü Kulübü, bu sezon geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen forma giyerek, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen formasını tanıtan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, birçok kurum ve kuruluştan olumlu mesaj aldı.

"Çevre dostu" lacivert formanın üzerinde, "EKO İklim Zirvesi"nin logosu ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek adına rüzgar ve güneş enerjisi temaları bulunuyor.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) anketine göre, yakın gelecekte dünyada iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelenin artacağını ifade eden Karamancı, daha fazla yeşil çözüme yatırım yapma ve farkındalık oluşturmanın öngörüldüğünü dile getirdi.

Kulüp olarak sahip oldukları çevre duyarlılığının, böyle bir projenin hayata geçirilmesine katsı sağladığını anlatan Karamancı, "Ankaragücü olarak bu sezon tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen formamızla, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu proje Türkiye'de bir ilk." diye konuştu.

"Futbolun sadece sportif bir faaliyet olarak kalmasını istemiyoruz"

Bu yıl Ankara Ticaret Odası himayesinde birçok kıtadan devlet başkanı seviyesinde katılımcının yer aldığı EKO İklim Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Karamancı, üniversiteler, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının zirvede aktif rol aldığını anlattı.

Karamancı, dünyaya Ankara'dan ilkim ve çevre sorunuyla ilgili önemli mesajların verildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gereğince Türkiye, 2050 yılına kadar 60 milyar avro 'karbon vergisi' yüküyle karşı karşıya kalabilir. Zirvede iklim değişikliği konusunun ekonomik boyutu da katılımcılarla detaylı olarak paylaşıldı. Biz de Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizde bu konuda farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz. Futbolun sadece sportif bir faaliyet olarak kalmasını istemiyoruz. Ankaragücü gibi büyük bir markayla geniş kitlelere çok hızlı ulaşabileceğimizin farkındayız. Bu nedenle böyle bir proje geliştirdik. Taraftarlarımızın formalarımıza taleplerinin fazla olacağını düşünüyorum. Dünyanın dikkatini çeksinler. Hem doğayı hem Ankaragücü'nü savunsunlar."

İklim ve çevreye yönelik çalışmalarının sadece formayla kalmayacağına dikkati çeken Karamancı, "Çok yakında Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biriyle iklim değişikliği sorunuyla birlikte mücadele etmek adına protokol imzalayacağız. Protokol metni hazır. İlerleyen günlerde bir basın toplantısı ile iş birliğini duyuracağız. Bu sezon sportif anlamda başarılı bir Ankaragücü'nün yanı sıra, özellikle ilkim değişikliği ile yeşil dönüşüm adına da farkındalık yaratıp, çözüm üreten bir Ankaragücü izletmek istiyoruz. Biz doğayı korudukça, doğa da bizi koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, 'çevre dostu' forma giyip, farkındalık oluşturacak - Son Dakika

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