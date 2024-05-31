MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'de küme düşen MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Belözoğlu yönetimindeki takım, ikinci yarıda başarılı sonuçlar elde edemeyerek küme düşme üzüntüsü yaşadı.

31.05.2024 16:16
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MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 17. sırada tamamlayarak küme düşen başkent temsilcisi, Emre Belözoğlu kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında da görev alan Belözoğlu, MKE Ankaragücü ile küme düşme üzüntüsü yaşadı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü görevine sezonun 8. haftasında getirilen Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda başarılı sonuçlar elde edemedi.

Belözoğlu idaresinde Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla ligde 31 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı.

Ligin ikinci yarısındaki 19 haftada sadece 4 galibiyet elde edip, 19 puan toplayabilen MKE Ankaragücü, 6'ncı kez Süper Lig'e veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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