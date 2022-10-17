MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından

17.10.2022 23:57
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Hem taraftarımıza mutlu etmek hem de başkanımıza moral vermek istiyorduk ama maalesef bunu başaramadık.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Hem taraftarımıza mutlu etmek hem de başkanımıza moral vermek istiyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Bu konuda üzgünüm." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını belirtti.

Uyarmasına rağmen oyuncularının tehlikeli bölgede faul yaptığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyuna ortak olduk. İlk yarıyı değerlendirirsek, yeterince pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Devamında yine savunmadan çıkan diyagonal atılan bir pasla ikinci golü yedikten sonra güçlü rakibimize karşı işimiz daha da zorlaştı. Oyuncularımız 65-70 dakika gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Pozisyon üretmeye çalıştılar. Rakibe de o döneme kadar çok net bir pozisyon vermedik."

Maça gelen taraftarlara da teşekkür eden Erdoğan, "Hem taraftarımıza mutlu etmek hem de başkanımıza moral vermek istiyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Bu konuda üzgünüm." ifadesini kullandı.

Ömer Erdoğan, hakem kararlarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Hakemle ilgili not tutmuştum. Özellikle maçın ilk yarısında İrfan Can Kahveci'nin Emre Kılınç'a dirsek atmasına kart bile göstermedi. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'ye tabanla müdahaleye yine kart göstermedi. Hakemler maalesef bu tür maçlarda bir şekilde küçük küçük dokunuşlarla maçın seyrini biraz değiştiriyorlar. Bu bahanenin arkasına sığınmak istemiyorum. Aynı şekilde incelenmesi gereken çok ciddi bir pozisyon var. Bizim kullandığımız korner sonrası Osayi Samuel'in çok bariz dirseğiyle uzaklaştırması ince bir detay. Ofsayt çizgileri de özellikle attığımız ilk sayılmayan golde çok ince bir karar. Çizgide bir şey görülmüyor ama bu şekilde değerlendirildi. Hakemin performansından çok memnun kaldığımı söyleyemem."

YORUMLAR
500
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık' Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık' Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek' Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek'
Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 03:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement