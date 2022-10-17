MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Hem taraftarımıza mutlu etmek hem de başkanımıza moral vermek istiyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Bu konuda üzgünüm." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını belirtti.

Uyarmasına rağmen oyuncularının tehlikeli bölgede faul yaptığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyuna ortak olduk. İlk yarıyı değerlendirirsek, yeterince pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Devamında yine savunmadan çıkan diyagonal atılan bir pasla ikinci golü yedikten sonra güçlü rakibimize karşı işimiz daha da zorlaştı. Oyuncularımız 65-70 dakika gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Pozisyon üretmeye çalıştılar. Rakibe de o döneme kadar çok net bir pozisyon vermedik."

Maça gelen taraftarlara da teşekkür eden Erdoğan, "Hem taraftarımıza mutlu etmek hem de başkanımıza moral vermek istiyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Bu konuda üzgünüm." ifadesini kullandı.

Ömer Erdoğan, hakem kararlarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Hakemle ilgili not tutmuştum. Özellikle maçın ilk yarısında İrfan Can Kahveci'nin Emre Kılınç'a dirsek atmasına kart bile göstermedi. İkinci yarıda Tolga Ciğerci'ye tabanla müdahaleye yine kart göstermedi. Hakemler maalesef bu tür maçlarda bir şekilde küçük küçük dokunuşlarla maçın seyrini biraz değiştiriyorlar. Bu bahanenin arkasına sığınmak istemiyorum. Aynı şekilde incelenmesi gereken çok ciddi bir pozisyon var. Bizim kullandığımız korner sonrası Osayi Samuel'in çok bariz dirseğiyle uzaklaştırması ince bir detay. Ofsayt çizgileri de özellikle attığımız ilk sayılmayan golde çok ince bir karar. Çizgide bir şey görülmüyor ama bu şekilde değerlendirildi. Hakemin performansından çok memnun kaldığımı söyleyemem."