Ankaragücü taraftarı maçı tesislerde izledi
Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Süper Lig'in 15'incı haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle 5 hafta seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, ilk cezasını Hatayspor maçında çekti. Maça giremeyen MKE Ankaragücü taraftarları önce meşalelerle takım otobüsünü Eryaman Stadyumu'na uğurladı. Ardından yaklaşık 2 bin MKE Ankaragücü taraftarı, kulübün Tandoğan Tesisleri'nde toplanarak maçı dev ekrandan takip etti.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Hatayspor maçında seyircisiz oynadı - Son Dakika