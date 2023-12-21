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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçında seyircisiz oynadı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçında seyircisiz oynadı

Çaykur Rizespor maçındaki olaylar nedeniyle ceza alan MKE Ankaragücü, Hatayspor maçında seyircisiz oynadı. Taraftarlar takımı meşalelerle uğurladı ve maçı dev ekrandan izledi.

MKE Ankaragücü, Hatayspor maçında seyircisiz oynadı
21.12.2023 - 21:27,
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Ankaragücü taraftarı maçı tesislerde izledi

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Süper Lig'in 15'incı haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle 5 hafta seyircisiz oynama cezası alan MKE Ankaragücü, ilk cezasını Hatayspor maçında çekti. Maça giremeyen MKE Ankaragücü taraftarları önce meşalelerle takım otobüsünü Eryaman Stadyumu'na uğurladı. Ardından yaklaşık 2 bin MKE Ankaragücü taraftarı, kulübün Tandoğan Tesisleri'nde toplanarak maçı dev ekrandan takip etti.

Kaynak: DHA
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