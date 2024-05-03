MKE Ankaragücü ile Alanyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağdan Richard'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Yusuf'un kafa vuruşunda top az farkla üst kale direğinden auta çıktı.
54. dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahası içinde sol kanattan ortasında Flips'in şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
77. dakikada ceza yayının sağından Augusto'nun şutunda kaleci Bahadır'ın çeldiği topla buluşan Aliti'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
90+5. dakikada Hwang kale önünde topu aldığı sırada Kaan Güneren'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Oğuz Aydın'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Moreira, Bassogog (Cephas dk. 80), Flips (Ali Kaan Güneren dk. 61), Efkan Bekiroğlu (Tolga Ciğerci dk. 80), Chatzigiovanis (Rodrigues dk. 68), Sowe (Bajic dk. 61)
Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Janvier dk. 73), Yusuf Özdemir (Augusto dk. 63), Mahgoub (Hwang dk. 63)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Novais, Majileikwa, Fatih Aksoy, de Souza, Silva
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Chatzigiovanis (dk. 10) (MKE Ankaragücü), Oğuz Aydın (dk. 90+5) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Furkan Bayır (dk. 87) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Radakovic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Furkan Bayır, Oğuz Aydın (Alanyaspor) - ANKARA
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