Stat: Eryaman
Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Flips (Dk. 61 Ali Kaan Güneren), Efkan Bekiroğlu (Dk. 80 Tolga Ciğerci), Bassagog (Dk. 80 Cephas), Chatzigiovanis (Dk. 68 Rodrigues), Sowe (Dk. 61 Bajic)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 74 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 63 Augusto), Ahmed Hassan (Dk. 63 Hwang)
Goller: Dk. 10 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü), 90+5 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 87 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Radakovic, Dk. 68 Kitsiou, Dk. 90 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 90+ 5 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçta MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
56. dakikada Coelho'nın ceza yayının önünden çektiği şutta, kaleci Bahadır topu yumruklayarak kurtardı.
76. dakikada Coelho'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta, kaleci Bahadır topu tokatladı. Kaleciden dönen topla kale sahasının önünde buluşan Aliti'nin uygun durumda yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Ali Kaan Güneren'in Hwang'ı düşürmesiyle hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.
90+5. dakikada penaltıyı kullanan Oğuz Aydın, topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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