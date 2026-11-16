MKE Ankaragücü, İlker Avcıbay'ı sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirdi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, İlker Avcıbay'ı sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirdi

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MKE Ankaragücü, boşalan teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay'ı sezon sonuna kadar geçerli anlaşmayla getirdi. Başkent ekibi, Kırmızı Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet almış durumda.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe'den boşalan teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın İlker Avcıbay ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştır. Sayın İlker Avcıbay'a MKE Ankaragücü ailemize hoş geldin diyor; sarı-lacivert armamız altında üstleneceği görevde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, Kırmızı Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Kaynak: AA
MKE Ankaragücüİlker AvcıbayFutbolSporSon Dakika

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