MKE Ankaragücü, Kemal Özdeş'i teknik direktör olarak atadı

Spor

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kemal Özdeş ile imza töreni ilerleyen tarihlerde düzenlenecek. - ANKARA