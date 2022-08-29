Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika
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Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

29.08.2022 17:14
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız'ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." - ANKARA

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Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı, teknik direktörlük görevini Ömer Erdoğan'a devretti
Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika

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