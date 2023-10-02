MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi - Son Dakika

MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:17

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı. Milliyetçilik çıkışıyla dikkat çeken ve ''Türk çocuğu sahada olacak'' diyen Kafkas'ın Süper Lig'in ilk haftasında en çok yabancı futbolcu oynatması gündem olmuştu.

Süper Lig'de 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar resmen ayrıldı. Kafkas yönetiminde Ankaragücü 20 maçta 1.15'lik puan ortalaması tutturdu.

"TÜRK FUTBOLUNUN ÇALIŞKAN VE MERT İNSANI"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas'a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM"

Tolunay Kafkas daha önce TFF'nin yabancı kararını destekleyerek, "Türk milliyetçisiyim. Bunu açık açık söylüyorum. Bu çocuklara hiçbir şey vermiyoruz. Ama çok şey istiyoruz. Bu kurala kim karşı çıkarsa ben tüm Türk milliyetçiliğimle karşısındayım. Türk çocuğu sahada olacak." demişti. Kafkas'ın bu sözleri sonrası Süper Lig'in ilk haftasında en fazla yabancı oyuncu oynatan hoca olması dikkat çekmişti.

MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi - Son Dakika
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